Владимир Путин высоко оценил сельские игры в Курске

В Курской области стартовали XII Всероссийские летние сельские спортивные игры, приуроченные к 75-ю Победы в Курской битве.

Президент Владимир Путин направил участникам и гостям соревнований приветствие. «Отрадно, что с каждым годом Игры завоевывают все большую популярность, открывают дорогу юным талантам, вдохновляют тысячи сельских жителей на занятия спортом и активный досуг. В целом — вносят значимый вклад в решение актуальных социальных проблем на селе» — отметил в послании глава государства. Накануне на стадионе «Трудовые резервы» состоялась церемония открытия игр, в рамках которой прошел парад регионов-участников и церемония зажжения чаши.

В рамках XII Всероссийских летних сельских спортивных игр будут определены победители в 10 видах соревнований. Свыше 2,5 тысяч участников продемонстрируют свое мастерство не только классических видах спорта, но и в профессиональных состязаниях дояров, косарей и механизаторов.