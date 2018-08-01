поиск по сайту
 

Владимир Путин высоко оценил сельские игры в Курске

Вчера, 19:37
Владимир Путин высоко оценил сельские игры в Курске
В Курской области стартовали XII Всероссийские летние сельские спортивные игры, приуроченные к 75-ю Победы в Курской битве.
Президент Владимир Путин направил участникам и гостям соревнований приветствие. «Отрадно, что с каждым годом Игры завоевывают все большую популярность, открывают дорогу юным талантам, вдохновляют тысячи сельских жителей на занятия спортом и активный досуг. В целом — вносят значимый вклад в решение актуальных социальных проблем на селе» — отметил в послании глава государства. Накануне на стадионе «Трудовые резервы» состоялась церемония открытия игр, в рамках которой прошел парад регионов-участников и церемония зажжения чаши.
В рамках XII Всероссийских летних сельских спортивных игр будут определены победители в 10 видах соревнований. Свыше 2,5 тысяч участников продемонстрируют свое мастерство не только классических видах спорта, но и в профессиональных состязаниях дояров, косарей и механизаторов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама