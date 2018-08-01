Росприроднадзор выяснил, почему в реке Псёл гибнет рыба
Сегодня, 07:56
Специалисты регионального Росприроднадзора взяли пробы воды в реке Псёл в Обоянском районе, где последнее время стала массово гибнуть раба. Выявлено многократное превышение предельно допустимых концентраций растворённых металлов: по железу – в 15,5 раз, по меди – в 60, по марганцу – в 220, в 2,5 раза поднялось содержание азота и фосфора. Изначально местные жители и сотрудники биосферного заповедника предполагали, что причина произошедшего – разлив болотных вод и попадание их в реку. Теперь же ясно, что виной гибели обитателей водоёма стал человеческий фактор и хозяйственная деятельность - выше по течению реки находятся несколько крупных агропромышленных объектов. Ведомство направило запросы в Россельхознадзор, Росреестр, в отдел надзора водных биологических ресурсов и в администрацию Обоянского района. Сегодня специалисты намерены взять пробы почвы с окрестных территорий. По их словам потребуется уже научное исследование, чтобы подготовить официальное заключение о причинах бедствия и доказательную базу.