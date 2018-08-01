В Железнодорожном округе Курска на неделю отключат горячую воду
Сегодня, 07:01
С 6 по 12 августа Железнодорожный округ останется без горячей воды. Курские теплоэнергетики проведут повторные гидравлические испытания теплосетей, тем самым завершив подготовку округа к отопительному сезону. На неделю будет прекращена подача горячей воды на улицах Островского, Октябрьская, Маяковского, Дубровинского, Интернациональная, Бутко, Западный парк, Театральная, 2-я Новоселовка. Отметим, в центре города ещё не завершились первые гидравлические испытания теплосетей, стартовавшие в начале июля – часть потребителей уже почти месяц обходится без горячей воды.