Курянин получил срок за фальшивую зарплату

Курянин попал под уголовное дело из-за фальшивых денег, которыми с ним расплатился работодатель. 34-летний мужчина живёт в Большесолдатском районе Курской области, а работает вахтовым методом в Москве. В последний раз ему выдали зарплату пятитысячными купюрами, которые оказались поддельными. Это курянин понял уже дома. Однако мужчина решил всё же попытаться что-нибудь приобрести за эти купюры. Он несколько раз посылал своего приятеля в магазин за продуктами и спиртным. Хозяйка магазина, обнаружив фальшивки, обратилась в полицию. В итоге курянин получил срок за сбыт фальшивых денег – восемь лет лишения свободы. Но суд учёл обстоятельства получения подделок, раскаяние подсудимого и то, что он характеризуется как трудолюбивый, заботливый муж и отец. Селянин отделался условным сроком.