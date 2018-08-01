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В Курской области прошедший июль стал рекордно дождливым

Сегодня, 10:39
В Курской области прошедший июль стал рекордно дождливым
Июль этого года стал самым дождливым июлем за всю историю метеонаблюдений Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина, которые ведутся с 1947 года. За прошлый месяц выпало 221,5 мм осадков, что в 2,8 раза выше нормы. В первой декаде зарегистрировано 41,3 мм осадков, во второй – 120,7 мм, в третьей – 59,5 мм. Несмотря на дождливую погоду, июль оказался достаточно тёплым. Средняя температура составила 20,2°С, что на 1,1°С выше нормы, – отметили в  научном отделе заповедника.

 

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