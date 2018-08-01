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Курские велосипедисты за полгода спровоцировали 22 ДТП

Сегодня, 11:01
Курские велосипедисты за полгода спровоцировали 22 ДТП
За прошедшие полгода в Курской области произошло 29 ДТП с участием велосипедистов. Травмы получили 29 человек, в том числе 13 детей. К несчастью, один человек в результате такой аварии погиб. По данным региональной  Госавтоинспекции, половина таких аварий происходит из-за невнимательности самих велосипедистов. Они стали виновниками 22 ДТП. Инспекторы в очередной раз напоминают велосипедистам правила движения: ехать нужно по специальным дорожкам, если их нет, то по правому краю проезжей части или обочине, если и это невозможно, то допускается движение по тротуару. На регулируемых переходах велосипедисты должны подчиняться сигналам светофоров или регулировщиков, а на нерегулируемых должны уступать дорогу пешеходам. Переезжать "зебру" на велосипеде запрещено. За нарушение ПДД велосипедистам грозит штраф – 800 рублей. Если водитель двухколёсного транспорта будет пьян – от 1000 до 1500 рублей.

 

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