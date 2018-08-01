поиск по сайту
 

Состав курского «Динамо» пополнит центровая из Красноярска

Сегодня, 11:56
Состав курского «Динамо» пополнит центровая из Красноярска
В курском «Динамо» новая центровая. Руководство «бело-голубых» подписало контракт с 31-летней Натальей Анойкиной. Последний сезон она провела в красноярском «Енисее». До этого баскетболистка выступала за новосибирское «Динамо», оренбургскую «Надежду» и екатеринбургский УГМК. В прошлом сезоне в матчах Премьер-лиги спортсменка провела более 17,5 мин., заработала – более 6,5 очков. Анойкина мастер спорта международного класса.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама