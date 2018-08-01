Состав курского «Динамо» пополнит центровая из Красноярска

В курском «Динамо» новая центровая. Руководство «бело-голубых» подписало контракт с 31-летней Натальей Анойкиной. Последний сезон она провела в красноярском «Енисее». До этого баскетболистка выступала за новосибирское «Динамо», оренбургскую «Надежду» и екатеринбургский УГМК. В прошлом сезоне в матчах Премьер-лиги спортсменка провела более 17,5 мин., заработала – более 6,5 очков. Анойкина мастер спорта международного класса.



