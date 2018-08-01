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Курскэнерго за 6 месяца текущего года подключило к электросетям более 900 новых потребителей

Сегодня, 14:33
Курскэнерго за 6 месяца текущего года подключило к электросетям более 900 новых потребителей
 В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев текущего года. 
За отчетный период в филиал поступило 1370 заявок на ТП, заключено 1112 договоров ТП, исполнено 932 договора. Общая мощность присоединенных к сетям объектов составила 24,77 МВт. 
В числе крупных объектов ТП -  высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, расположенный в селе Линец Железногорского района Курской области. В рамках договора технологического присоединения предприятия, специалисты филиала построили 14-километровую отпайку воздушной линии «Троицкая-Воропаево» до подстанции заявителя, а также установили автоматический коммутационный аппарат (реклоузер). Общая присоединяемая мощность объекта составит 4,9 МВт. 
В соответствии с договором филиал Курскэнерго увеличил на 800 кВт мощность присоединенного в 2017 году комплекса по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга». Также энергетики выполнили регулировку средств релейной защиты и автоматики на подстанции «Пригородная» и в прилегающей сети.  
Получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям Курскэнерго, подать заявку на техприсоединение, а также на оказание других сервисов, можно, в Центрах обслуживания потребителей (ЦОП), а также в пунктах по работе с потребителями в районах электрических сетей по месту жительства. Заявку на технологическое присоединение можно оставить на сайте МРСК Центра по адресу www.mrsk-1.ru. 

 

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