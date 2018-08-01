В воскресенье на дорогах Курской области погибли три человека
Сегодня, 14:39
В воскресенье, 5 августа в Суджанском районе произошла авария, жертвами которой
стали два человека. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось
примерно в 15.07 на улице 8-го марта. 30-летний мужчина на мотоцикле «Kawasak»,
двигаясь по улице 8 Марта со стороны улицы 1 Мая в направлении улицы Октябрьской,
решил обгнать автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport» под управлением 42-летнего водителя.
Внедорожник поворачивал налево, на заправочную станцию. В этот момент и произошло
столкновение. В результате погибли мотоциклист и его 28-летняя пассажирка. Водитель
Mitsubishi получил травмы, его доставили в местную больницу. Ещё одно смертельное
ДТП произошло в воскресенье ночью в Тимском районе. На 77-м километре трассы
«Курск – Борисоглебск» недалеко от посёлка Тим столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 под
управлением 24-летнего водителя и автофургон ГАЗ-2747 («Газель»), за рулём которого
находился 25-летний мужчина. Водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте.
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