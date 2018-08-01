В Курске прошло совещание подразделений блока безопасности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья

В мероприятии приняли участие руководители блока безопасности всех филиалов компаний. Совещание проходило под руководством заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра» Владимира Ожкало, оно было посвящено подведению итогов деятельности подразделений безопасности в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам на второе полугодие. Владимир Ожкало отметил, что важнейшими задачами служб безопасности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра» и Приволжья в настоящее время являются охрана объектов электроэнергетики и их оснащение техническими средствами охраны, повышение эффективности мероприятий по минимизации дебиторской задолженности, противодействие безучетному и бездоговорному потреблению электроэнергии, предотвращение экономических преступлений, причиняющих ущерб обществам.

В рамках совещания участники обсудили ряд актуальных проблемных вопросов экономической, информационной, комплексной безопасности. В частности, собравшиеся проанализировали работу подразделений безопасности по противодействию безучетному и бездоговорному потреблению электроэнергии, выявлению сайтов, распространяющих запрещенную информацию по осуществлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии и направлению обращений в правоохранительные органы с целью их блокировки.





Большое внимание участники совещания уделили обсуждению взаимодействия блока безопасности с правоохранительными органами в части направления заявительских материалов по выявленным фактам безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, привлечения должностных лиц к ответственности по результатам проверок хозяйственной деятельности.





Собравшиеся также поделились опытом взаимодействия с органами исполнительной власти в рамках противодействия нарушениям в охранных зонах ЛЭП, сотрудничества с Федеральной службой служебных приставов России в процессе реализации судебных решений, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии.





По мнению участников совещания, высокая значимость мероприятия в том, что оно позволило участникам не только обменятся мнениями и опытом, но и выработать целевые ориентиры, направленные на эффективное решение задач по обеспечению комплексной безопасности электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» иПАО «МРСК Центра» и Приволжья».







