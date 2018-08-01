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Курская область выделила 130 млн. на техническое оснащение школьных кабинетов

Вчера, 19:54
Курская область выделила 130 млн. на техническое оснащение школьных кабинетов
Курская область выделила 130 млн. на техническое оснащение школьных кабинетов

В курской области активно готовятся к новому учебному году. Особое внимание уделяется сельским школам. Главное там – улучшение технического оснащения кабинетов и создание комфортных условий для учеников. На эти цели в этом году из областного бюджета выделено более 130 млн. рублей. Также, благодаря  национальному проекту «Образование», к которому присоединился  наш регион, в детских садах и школах появятся новые места. В Солнцевском районе идёт строительство нового детского сада на 140 мест.

 

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