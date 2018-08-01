Курская область выделила 130 млн. на техническое оснащение школьных кабинетов





В курской области активно готовятся к новому учебному году. Особое внимание уделяется сельским школам. Главное там – улучшение технического оснащения кабинетов и создание комфортных условий для учеников. На эти цели в этом году из областного бюджета выделено более 130 млн. рублей. Также, благодаря национальному проекту «Образование», к которому присоединился наш регион, в детских садах и школах появятся новые места. В Солнцевском районе идёт строительство нового детского сада на 140 мест.