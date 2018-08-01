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Курские спасатели повысили класс пожарной опасности

Вчера, 19:55
Курские спасатели повысили класс пожарной опасности
В Курской области сегодня сохраняется 3-й класс пожарной опасности, а в центральных, юго-западных районах и на крайнем востоке региона ожидается 4-й класс. Этому способствует стабильная сухая и жаркая погода. Спасатели просят курян и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на приусадебных участках. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 1,5 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч для должностных лиц и до 200 тысяч для юридических лиц. 

 

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