Курские спасатели повысили класс пожарной опасности

В Курской области сегодня сохраняется 3-й класс пожарной опасности, а в центральных, юго-западных районах и на крайнем востоке региона ожидается 4-й класс. Этому способствует стабильная сухая и жаркая погода. Спасатели просят курян и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на приусадебных участках. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 1,5 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч для должностных лиц и до 200 тысяч для юридических лиц.