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В воскресенье на дорогах Курской области погибли три человека

Вчера, 19:55
В воскресенье на дорогах Курской области погибли три человека
В воскресенье, 5 августа в Суджанском районе произошла авария, жертвами которой стали два человека. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось примерно в 15.07 на улице 8-го марта. 30-летний мужчина на мотоцикле «Kawasak», двигаясь по улице 8 Марта со стороны улицы 1 Мая в направлении улицы Октябрьской, решил обгнать автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport» под управлением 42-летнего водителя. Внедорожник поворачивал налево, на заправочную станцию.  В этот момент и произошло столкновение. В результате погибли мотоциклист и его 28-летняя пассажирка. Водитель Mitsubishi получил травмы, его доставили в местную больницу. Ещё одно смертельное ДТП произошло в воскресенье ночью в Тимском районе. На 77-м километре трассы «Курск – Борисоглебск» недалеко от посёлка Тим столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 24-летнего водителя и автофургон ГАЗ-2747 («Газель»), за рулём которого находился 25-летний мужчина.  Водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте.

 

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