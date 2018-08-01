В воскресенье на дорогах Курской области погибли три человека

В воскресенье, 5 августа в Суджанском районе произошла авария, жертвами которой стали два человека. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось примерно в 15.07 на улице 8-го марта. 30-летний мужчина на мотоцикле «Kawasak», двигаясь по улице 8 Марта со стороны улицы 1 Мая в направлении улицы Октябрьской, решил обгнать автомобиль «Mitsubishi Pajero Sport» под управлением 42-летнего водителя. Внедорожник поворачивал налево, на заправочную станцию. В этот момент и произошло столкновение. В результате погибли мотоциклист и его 28-летняя пассажирка. Водитель Mitsubishi получил травмы, его доставили в местную больницу. Ещё одно смертельное ДТП произошло в воскресенье ночью в Тимском районе. На 77-м километре трассы «Курск – Борисоглебск» недалеко от посёлка Тим столкнулись автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 24-летнего водителя и автофургон ГАЗ-2747 («Газель»), за рулём которого находился 25-летний мужчина. Водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте.