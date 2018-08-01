В Курске 9го августа отключат холодную воду

Девятого августа, в четверг, некоторым курянам будет сложнее переносить летний зной. Причиной тому станет отсутствие в их кранах холодной воды – под ледяным душем будет не укрыться. С восьми утра до девяти вечера трубы будут перекрыты к микрорайону «КЗТЗ», к улице 50 лет Октября с прилегающими, к Суворовским переулкам, улице Суворовской, улицам Бойцов Девятой Дивизии, Звездной, проспектам Клыкова, Хрущева, улицам Веспремской, Запольной, Фатежской, Мичурина, Большевиков, Пучковка, 2-й Орловской с прилегающими, Энгельса, Песковской, Литовской с прилегающими, Дзержинского, Красной Армии, Пионеров с прилегающими. Горожанам, обитающих на перечисленных ниже улицах, тоже придется несладко: вода их трубах останется, но вытекать оттуда она будет во много раз дольше. В связи с ремонтными работами, давление в системе очень ослабнет по улицам: Косухина, Воробьева, Майский бульвар, Хрущева, Мыльникова, Дружбы, Энтузиастов, Студенческая, Орловская, Сергеева, .Веспремская.