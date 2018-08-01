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Вскоре куряне не будут сталкиваться с длительными отключениями горячей воды

Вчера, 20:03
Вскоре куряне не будут сталкиваться с длительными отключениями горячей воды
В ближайшем будущем могут значительно сократиться сроки проведения летних испытаний тепловых сетей на прочность. Упростить жизнь и жителям Курска, и теплоэнергетикам позволит техническая новинка. В этом году новинка используется в тестовом режиме при повторных испытаниях теплосетей. Небольшой опыт применения машины курскими теплоэнергетиками показал, что на локальном участке сети – в жилом квартале – такие испытания можно провести за несколько часов, а в крупном районе – за три дня . Следующей весной устройство будет повсеместно использоваться при опрессовках сетей. А это значит, что в некоторых районах города продолжительность испытаний сократится. 

 

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