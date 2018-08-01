В Курске почти на 2 месяца перекрыли улицу Красной Армии

4 августа на улице Красной Армии начались работы по реконструкции магистральной теплосети. В общей сложности до конца сентября будет заменено почти 2 километра ветхого трубопровода. Место старых труб займут новые, высокостойкие, со сроком службы более 40 лет. Общая стоимость работ превысила 28 миллионов рублей, - пояснил пресс-секретарь филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» Роман Дакалин. Глобальный ремонт теплотрассы продлится два месяца, в это время будет приостановлена подача горячей воды в двух домах по улицам Овечкина, 21а и Пионеров, 53 - это Курский клинический психоневрологический диспансер и прогимназия «Радуга». Серьёзные изменения коснутся и организации автомобильного движения по Красной Армии от пересечения с улицей Бочарова и до Белинского. Движение для автомобилей будет закрыто по нечётной стороне улицы Красной Армии, исключение только для общественного транспорта.