В Курске торжественно закрылись XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

Накануне состоялось торжественное закрытие сельских спортивных игр. На летних сельских играх 2018 года Курскую область представляли спортсмены Обоянского, Пристенского, Октябрьского, Кореневского, Медвенского, Льговского, Глушковского, Золотухинского, Горшеченского, Курчатовского, Конышевского, Курского районов Курской области. Наши атлеты показали достойные результаты на соревнованиях, заняв первое место в тяжелой атлетике, второе и третье места в женском и мужском баскетболе, второе место в женском волейболе. Безусловно, финальные старты Всероссийских летних сельских спортивных игр стали настоящим праздником спорта и дружбы, подарили участникам незабываемые эмоции, возможность проверить свои силы и повысить мастерство. В том числе в таких национальных видах спорта как русская лапта, перетягивание каната, городки и гиревой спорт. стати, в дни проведения игр в СКК работала выставочная экспозиция Современного музея спорта. В связи с тем, что Игры посвящены 75-й годовщине Победы в Курской битве, здесь был представлен новый музейный проект «Спортсмены – ветераны Великой Отечественной войны».На выставке можно было познакомиться и с материалами о курских спортсменах — ветеранах Великой Отечественной войны.

Церемония закрытия Игр завершилась большим праздничным концертом.