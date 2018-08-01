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Курянин лишился 70 тысяч после посещения ночного клуба

Сегодня, 10:29
Курянин лишился 70 тысяч после посещения ночного клуба
Посещение ночного клуба на улице Сосновкая в Курске закончилось для местного жителя весьма печально. У курянина украли банковские карты, с которых впоследствии сняли более 70 тысяч рублей. Правоохранительным органам удалось по «горячим» следам вычислить преступника. Опросив посетителей клуба и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 41-летний местный житель. Украденные денежные средства удалось вернуть лишь частично. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело. — До окончания расследования подозреваемому запрещено выезжать за пределы Курской области, — сообщают в УМВД региона.

 

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