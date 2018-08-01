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В Курскую область вернулся редкий жук–усач

Сегодня, 10:33
В Курскую область вернулся редкий жук–усач
В Курской области до недавнего времени было очень трудно увидеть жука, который называется дровосек-кожевник. И вот в заповедных лесах Стрелецкого участка заповедника имени Алехина стало попадаться это насекомое, которое еще называют большим усачем. - Взрослые особи этого вида могут достигать длины до 45 мм, - поясняют в заповеднике. - Жуки занесёны в Красную книгу Курской области и являются индикатором слабой нарушенности леса. То, что эти жуки стали вновь появляться в лесах, свидетельствует об улучшении экологической обстановки. На территории Центрально-Черноземного заповедника дровосек-кожевник обитает на Стрелецком, Казацком, Зоринском участках, в Баркаловке и Букреевых Бармах.

 

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