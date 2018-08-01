Мошенники срывают летний отдых курянам

Жители Железногорска, пытающиеся забронировать путевки для летнего отдыха, уже четвертый раз за лето оказываются обманутыми.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Курской области, один из последних случаев произошел с 55-летним горожанином. Через интернет он выбрал и заказал путевки для отдыха в пансионате у моря. Оплатил бронь путевки, отправив 34 тысячи рубли на счет, указанный на сайте.

Но семейный отдых оказался сорванным, так как когда железногорец вместе с семьей приехали в пансионат, то узнали, что никакой брони не было, и деньги сотрудники заведения не получали. Вернувшись домой, мужчина сразу же обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские сообщают, что это уже четвертый подобный случай, зарегистрированный в Железногорске этим летом и призывают не бронировать путевки через сомнительные сайты, а пользоваться услугами проверенных туроператоров.