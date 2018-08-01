В Курске автомобилист поехал задним ходом и сломал ногу пенсионерке

Вчера утром в Курске в поселке Аккумулятор напротив дома № 33 было зафиксировано странное ДТП. Водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» по какой-то причине поехать по дороге задним ходом. Все бы ничего, да в это время проезжую часть переходила 68-летняя пенсионерка. В итоге она попала под машину и заработала себе перелом левой голени. - У водителя взяли анализы для проведения освидетельствования на состояние опьянения, - сообщают в ГИБДД города Курска.



