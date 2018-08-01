Жители многоквартирного дома в Сочи могут лишиться жилья из-за сюжета на канале «Россия»

Сочинские застройщики планируют взыскать с канала «Россия» более 10 миллионов рублей из-за сюжета, вышедшего 29 июля. В сюжете рассказывается о борьбе сочинских властей с самостроем, в ходе которой прокуратура Сочи уже возбудила 160 уголовных дел, пишет bfm.ru. Одним из объектов самостроя называется дом №4 на Белорусской улице в Адлерском районе, однако по этому дому уже давно есть решения суда, признающие законность строительства. Но ложной информацией о «самострое» авторы сюжета не ограничились. В частности, они указали, что организация системы канализации в этом здании из рук вон плохая, и сбросы производятся чуть ли не напрямую в Черное море. Впрочем, для подтверждения данных фактов не было приведено ни видеоматериалов, ни фотографий. В шоке даже сами жильцы. У них на руках все документы, подтверждающие законность строительства, а никакой информации о плохо организованной канализации ранее не было. Адвокат застройщиков Федор Трусов заявил, что эти обвинения абсолютно абсурдны и равносильны тому, как если бы мы пришли к стенам Кремля и сказали, что «там нет канализации, а все в Москву-реку спускается». Сразу же после сюжета мэр Сочи Анатолий Пахомов подал на застройщиков новый судебный иск, в котором требовал пересмотреть дело в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами». Теперь оказалось, что дом построен в водоохранной зоне Черного моря. Суд очень быстро вынес решение в пользу мэра, дом был арестован. Кроме того, был наложен запрет на его подключение к энергоснабжению. Жильцы оказались перед перспективой сноса уже выстроенного и готового к сдаче дома. Зачем городские власти так настойчиво вставляют палки в колеса строителям? Неужели причина в банальном «не поделились»? Предприниматели Ирина Андрияничева, Наталья Байрамович и Дмитрий Семенов подали в Арбитражный суд города Москвы иск о защите деловой репутации. Они рассчитывают, что канал обяжут возместить ущерб в размере 10 миллионов рублей, возникший после того, как ряд дольщиков приняли решение разорвать договора. Источник информации - https://www.bfm.ru/news/391666 Вчера, 14:41 К списку новостей