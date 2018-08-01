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В Курскэнерго завершился трудовой сезон отряда «Энергетик»

Сегодня, 15:24
В Курскэнерго завершился трудовой сезон отряда «Энергетик»
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  завершился пятый сезон студенческого отряда «Энергетик». В этом году на предприятии  трудились четырнадцать бойцов - учащиеся Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), Рыльского авиационного технического колледжа – ФГБ ОУВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» и Льговского филиала ОБОУ СП «Курский монтажный техникум». В ходе трудовой смены студенты были задействованы в работе по снятию показаний приборов учета электроэнергии.  За это время под руководством опытных специалистов филиала они провели 1500 обходов абонентов частного сектора. Бойцы студотряда приняли участие в тематическом уроке по электробезопасности, прошедшем в детском оздоровительном лагере Беловского района. Для ребят была предусмотрена и досуговая программа: они побывали на экскурсии в доме-музее писателя Аркадия Гайдара, а также приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу с командой Совета молодежи Курскэнерго. Главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Вячеслав Истомин  поблагодарил студентов за проделанную работу и выразил надежду увидеть их в рядах сотрудников Курскэнерго после окончания учебы.

 

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