В Курскэнерго завершился трудовой сезон отряда «Энергетик»

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершился пятый сезон студенческого отряда «Энергетик». В этом году на предприятии трудились четырнадцать бойцов - учащиеся Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), Рыльского авиационного технического колледжа – ФГБ ОУВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» и Льговского филиала ОБОУ СП «Курский монтажный техникум». В ходе трудовой смены студенты были задействованы в работе по снятию показаний приборов учета электроэнергии. За это время под руководством опытных специалистов филиала они провели 1500 обходов абонентов частного сектора. Бойцы студотряда приняли участие в тематическом уроке по электробезопасности, прошедшем в детском оздоровительном лагере Беловского района. Для ребят была предусмотрена и досуговая программа: они побывали на экскурсии в доме-музее писателя Аркадия Гайдара, а также приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу с командой Совета молодежи Курскэнерго. Главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Вячеслав Истомин поблагодарил студентов за проделанную работу и выразил надежду увидеть их в рядах сотрудников Курскэнерго после окончания учебы.