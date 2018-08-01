МРСК Центра реализует инвестиционную программу 2018 года с опережением плановых показателей: за полгода введено более 100 МВА мощности и свыше 1000 километров ЛЭП

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации инвестиционной программы за первое полугодие 2018 года. В указанный период компания ввела в работу 105 МВА мощности, что на 60% превышает плановое значение, и 1 182 километров линий электропередачи, перевыполнив план по этому показателю на 20%. Объем финансирования программы в январе-июне составил 5,3 млрд рублей. 2,6 млрд рублей было направлено на техническое перевооружение и реконструкцию, 2,7 млрд рублей – на строительство новых и расширение существующих объектов. Документ предусматривает строительство и модернизацию в регионах деятельности МРСК Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) целого ряда крупных и значимых энергообъектов. Одним из наиболее масштабных проектов компании в этом году станет строительство в Воронежской области подстанции 110/10 кВ «Спутник». Новый центр питания закрытого типа с трансформаторами 2х40 МВА будут возводить в северной части Воронежа, где планируется массовое строительство многоэтажных жилых домов с развитой социальной инфраструктурой. «Спутник» включен в перечень электросетевых объектов, рекомендуемых к вводу Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Воронежской области на 2018-2022 гг. До конца 2018 года планируется возвести здание подстанции, завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на конец 2019 года. Еще один крупный проект МРСК Центра уже завершила весной: в Белгородской области компания провела комплексную реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Шеино», включавшую увеличение мощности и модернизацию всего электросетевого оборудования энергообъекта. Реконструкция «Шеино» была связана с необходимостью обеспечения электроснабжения двух новых молочно-товарных ферм молочной компании «Северский донец» (входит в крупный региональный агрохолдинг «Зеленая долина) с общим объемом планового потребления 2,4 МВт. Для этого энергетики также построили 10 километров ЛЭП и установили две комплектные трансформаторные подстанции. Помимо объектов «Зеленой долины», подстанция «Шеино» питает 13 населенных пунктов Корочанского района, объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В течение 2018-2019 годов МРСК Центра планирует реконструировать в Белгородской области еще целый ряд крупных энергообъектов. В их числе подстанция 35/10 кВ «Роговатое» в Старооскольском районе, а также подстанции 110 кВ «Промышленная» в Старом Осколе и 35 кВ «Никольское» в Белгородском районе. На всех объектах предусмотрена полная модернизация оборудования. При этом, «Никольское» станет первым в регионе центром питания, в работе которого будут применены цифровые каналы передачи данных. От подстанции «Роговатое» запитаны восемь тысяч потребителей Старооскольского района, включая животноводческий комплекс «Оскольский бекон» (входит в агрохолдинг «Промагро», являющийся одним из крупнейших производителей свинины в Черноземье). На ней работы завершатся в нынешнем году. «Промышленная» питает ряд крупных предприятий Старого Оскола, в том числе кондитерскую фабрику «Славянка» (входит в один из крупнейших российских кондитерских холдингов «Славянка) и молочный комбинат «Авида», являющийся одним из лидеров по производству молока в регионе.Подстанция «Никольское» обеспечивает электроснабжение целого ряда населенных пунктов, а также нескольких микрорайонов ИЖС Белгородского района. В общей сложности от нее запитано порядка 10 тысяч человек, несколько крупных и социально значимых объектов, в числе которых школы, котельные, водозаборные скважины. На обоих объектах работы планируется закончить в будущем году. Еще один включенный в программу развития региональной электроэнергетики объект инвестпрограммы МРСК Центра – подстанция 110/35/10 «Вязьма-1» в Смоленской области. На подстанции, которая обеспечивает электроснабжение потребителей восточной части региона, включая крупные промышленные предприятия, ведутся работы по увеличению мощности и модернизации оборудования. Они предусматривают, в частности замену двух трансформаторов мощностью 40 МВА каждый трансформаторами мощностью 63 МВА Завершить реконструкцию . «Вязьмы-1» планируется в третьем квартале 2018 года. В результате, помимо общего повышения надежности энергоснабжения, будут созданы условия для присоединения к сетям новых потребителей. В Тамбовской области МРСК Центра планирует строительство линий электропередачи, от которых, в частности, будут запитаны объекты АПК и образовательной сферы. В Жердевском, Токаревском, Сампурском и Знаменском районах для присоединения 11 площадок свиноводческого комплекса ООО «Тамбовский бекон» будут построены три двухцепных воздушных линий (ВЛ) 35 кВ общей протяженность 53 километра.. В Никифоровском районе энергетиками в настоящее время строится участок ВЛ-10 кВ протяженностью 16 км для подключения к сетям комплекса по приемке, очистке и сушке зерновых и масличных культур ООО «Брахросагро» - агропромышленного предприятия, инвестором которого является владелец немецкой сталелитейной компании «ReinerBrachGmbH» РайнерБрах. В городе-наукограде Мичуринске - 11 км линий 10 кВ для энергоснабжения филиала «Школы - научно-технологического центра им. И.В. Мичурина». К настоящему времени по всем упомянутым проектам уже выполнено более половины работ. В Курской области МРСК Центра обеспечила электроснабжение нового высокотехнологического мясоперерабатывающего комплекса с годовой мощностью производства 185 тысяч тонн, возведенного в поселке Линец Железногорского района компанией "АгроПромкомплектация - Курск". Для этого энергетики построили 16-километровое ответвление ВЛ-35 кВ Троицкая – Воропаево. "АгроПромкомплектация - Курск" (входит в ГК "АгроПромкомплектация») – один из ведущих производителей свинины в регионе, создавший здесь полноценный кластер, ориентированный на производство мяса, от собственных полей и элеватора до передового комбикормового завода и свиноводческих комплексов. Две значимые линии 110 кВ будут реконструированы в Липецкой области. Линия «Лебедянь левая/правая» обеспечивает электроснабжение Лебедянского, Данковского и Краснинского районов, линия «Донская» питает Задонский район. На обоих объектах модернизация будет проводиться с использованием инновационного оборудования. Так около километра линии «Донская», которая проходит через реку Дон в заповеднике Галичья гора, где законодательством запрещены масштабные работы, будет реконструировано с использованием сверхлегкого кабеля «Монте-Карло». Традиционный стальной сердечник в нем заменяет особый полимерный сплав, что делает кабель в три раза легче, а его пропускную способность - в два раза выше. Кроме того, он не подвержен коррозии. Реализация инвестиционной программы МРСК Центра способствует дальнейшему повышению качества и надежности электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени содействует социально-экономическому развитию этих регионов.