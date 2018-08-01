В Солнцевском районе найдены останки 15 жертв фашизма

Возле села Чермошное Солнцевского района Курской области в рамках «Вахты Памяти-2018» поисковики нашли останки 15 убитых мирных жителей, трое из которых - дети. По имеющимся сведениям, на этой территории весной 1942-го года расстреляли несколько еврейских семей. О страшной находке поисковики проинформировали местные власти и курскую еврейскую общину, с целью перезахоронить останки, согласно религиозным традициям. По словам старожилов села, казненных было 17, пока поисковики нашли только тела 15 человек. Работы на месте продолжаются.