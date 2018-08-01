Курян приглашают в летние парки чтения

В ближайшие три дня в Курске на открытых площадках в случае хорошей погоды пройдут очередные культурно-досуговые программы в рамках проекта «Летние парки чтения». Сегодня в 12.00 на площадке в Детском парке на ул. Перекальского, 1-а состоится интерактивная программа «Путешествие в мир природы», включающая эколого-литературные игры и викторины. Завтра в 11.00 на площадке «У Гулливера» на пр-те Энтузиастов, 1 пройдёт час веселых затей «Летнее настроение». В это же время в сквере микрорайона «Химволокно» ребят приглашают на тематическую программу «Школа юного пешехода». В 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится тематическая программа, популяризирующая здоровый образ жизни. А 9 августа в 17.00 в сквере на пл. Рокоссовского в преддверии Дня физкультурника состоится литературно-спортивный марафон «От книжных страниц – к спортивным вершинам».