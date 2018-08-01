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В Курской области изъяли более 300 пар контрафактной обуви

Сегодня, 08:30
В Курской области изъяли более 300 пар контрафактной обуви
39 коробов с женской обувью под брендом итальянской фирмы «Helena Soretti» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области обнаружили на территории одного из домов поселка Сембаза Рыльского района, расположенного вблизи госграницы. Проверка товара показала, что он - не что иное, как контрафакт. Граждане, находившиеся на территории домовладения, документы на груз не представили и сообщили, что товар им не принадлежит. Груз изъят установленным порядком. Проводится комплекс мероприятий по установлению лица, которому принадлежит товар.

 

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