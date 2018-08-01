Курская область стала третьей на сельских играх

В Курске подвели итоги Всероссийских сельских летних спортивных игр. Сборная Курской области впервые за всю историю участия в соревнованиях заняла третье место в общекомандном зачёте. Лидерами по количеству наград стали спортсмены из Челябинской области, на втором месте – Татарстан. В общекомандном первенстве финальных соревнований по группам в зависимости от численности сельского населения в группе до 450 тысяч человек команда Курской области заняла 1-е место. До этого лучшим достижением нашей команды было 3-е место в своей группе по численности сельского населения в финальных соревнованиях предыдущих XI Всероссийских летних сельских спортивных игр, которые прошли в июле 2016 года в Саратове.