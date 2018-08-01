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Курский «Авангард» примет волгоградский «Ротор»

Сегодня, 10:15
Курский «Авангард» примет волгоградский «Ротор»
Сегодня в Курске состоится матч 5-го тура Футбольной национальной лиги. «Авангард» на своём поле играет с волгоградским «Ротором». В прошлом сезоне куряне и волгоградцы дважды разошлись миром — 0:0 и 1:1. В нынешней турнирной ситуации обеим командам нужна победа. К этой игре «Авангард» подошёл с 4-мя очками на 16-м месте турнирной таблицы. Их сегодняшний противник на четыре строчки выше, у него на балл больше. К слову, «Ротор» не самый удобный соперник для нашего клуба — именно он когда-то нанес курянам самое крупное поражение в истории (1:12). Матч «Авангард» — «Ротор»  пройдёт на стадионе «Трудовые резервы», начало встречи в 18.30. Добавим, на этой игре будут и слушатели радио «Курс», которые выиграли билеты в рубрике «Верю – не верю».

 

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