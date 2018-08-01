Курянин, покупая лодку в Интернете, нарвался на мошенника
Сегодня, 12:10
Житель Рыльского района Курской области, желая приобрести моторную лодку, стал жертвой мошенника. На сайте объявлений селянин увидел сообщение о продаже моторной лодки за 133 тысячи рублей. Продавец, который представился жителем соседнего региона, пообещал самостоятельно привезти лодку покупателю после получения предоплаты в 10 тысяч рублей. Доверчивый мужчина перевел деньги на банковскую карту мошенника. После этого тот перезвонил курянину и предложил приобрести ещё и гидроподъёмник для мотора лодки за 15 тысяч. Потерпевший перевёл и эту сумму, опасаясь, что товар «уйдёт» к другому покупателю. Вскоре продавец снова позвонил и заявил, что у него изменились обстоятельства и ему требуется больше денег за лодку. Потерпевший потребовал гарантий –собеседник прислал ему на электронную почту копию паспорта. Курянин и в этот раз перевёл деньги – всего 73 тысячи рублей. Продавец, получив эту сумму, выключил мобильный телефон и был таков. По данному факту возбуждено уголовное дело.