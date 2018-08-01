В Курской области к началу учебного года на безопасность проверят 539 школ
Вчера, 17:46
Комплексно проверят учебные заведения в Курской области к началу учебного года.
Всего комиссии предстоит обойти более 900 образовательных организаций. Графики приёма учебных заведений , а также список тех, кто войдёт в комиссию и порядок проведения проверочных работ уже утверждён.
Завершить проверку на безопасность планируется к 20 августа. Спасатели также готовятся к учебному году и уже провели более 1600 тренировок по отработке действий в случае ЧП.
Кроме того, было проведено ещё 2300 профилактических мероприятий с целью обеспечения комплексной безопасности.