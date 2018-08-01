поиск по сайту
 

В Курской области к началу учебного года на безопасность проверят 539 школ

Вчера, 17:46
В Курской области к началу учебного года на безопасность проверят 539 школ
Комплексно проверят учебные заведения в Курской области к началу учебного года. 

Всего комиссии предстоит обойти более 900 образовательных организаций. Графики приёма учебных заведений , а также список тех, кто войдёт в комиссию и порядок проведения проверочных работ уже утверждён. 

Завершить проверку на безопасность планируется к 20 августа. Спасатели также готовятся к учебному году и уже провели более 1600 тренировок по отработке действий в случае ЧП. 

Кроме того, было проведено ещё 2300 профилактических мероприятий с целью обеспечения комплексной безопасности.
 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама