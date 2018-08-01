В Курской области к началу учебного года на безопасность проверят 539 школ

Комплексно проверят учебные заведения в Курской области к началу учебного года.





Всего комиссии предстоит обойти более 900 образовательных организаций. Графики приёма учебных заведений , а также список тех, кто войдёт в комиссию и порядок проведения проверочных работ уже утверждён.





Завершить проверку на безопасность планируется к 20 августа. Спасатели также готовятся к учебному году и уже провели более 1600 тренировок по отработке действий в случае ЧП.





Кроме того, было проведено ещё 2300 профилактических мероприятий с целью обеспечения комплексной безопасности.