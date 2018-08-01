Курянин украл 11 млн, выделенных на жилье для детей-сирот

В отношении директора общества с ограниченной ответственностью было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

По данным регионального УМВД, обвиняемый похитил более 11 млн рублей, которые были предназначены для приобретения жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой.

Также мужчина обвиняется и в совершении других преступлений, ущерб от которых превысил 13 млн рублей.

В рамках мероприятий, направленных на возмещение ущерба, суд арестовал имущество обвиняемого. В частности, недвижимость — часть жилого дома, два строения и три земельных участка. Также были арестованы деньги на счетах, пять машин, три единицы строительной техники — всего на сумму свыше 19 млн рублей. Вырученные от реализации имущества средства пойдут на возмещение ущерба.

В целом по региону с начала года ущерб потерпевших всем уголовным делам составил более 91 млн рублей. 9 из них были добровольно возвращены в результате проведенной следователями работы. Также в рамках следствия было изъято денег, ценностей, в том числе и во время обысков, на сумму 27 млн рублей, и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 21 млн рублей.