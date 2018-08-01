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Курский «Авангард» обыграл волгоградский «Ротор»

Сегодня, 09:23
Курский «Авангард» обыграл волгоградский «Ротор»
В матче пятого тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы» и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола стал полузащитник «Авангарда» Вадим Стеклов, который отправил мяч в ворота волгоградской команды на 39-й минуте встречи. В компенсированное время игры красную карточку получил защитник гостей Азат Байрыев.

Курский «Авангард» с семью очками в активе занял 13-ю строчку в турнирной таблице нынешнего розыгрыша ФНЛ, а «Ротор» (5) упал на 16-е место.

 

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