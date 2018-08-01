На улице Карла Маркса откроют выставочный центр «Курск – Город воинской славы»





Многие куряне могут наблюдать, что рядом с мемориальным комплексом «Памяти павших» на улице Карла Маркса ведутся какие-то строительные работы. В соцсетях ходят самые разные разговоры и предположения по поводу происходящего. Доходит даже до того, что куряне предполагают, что мемориал начали разрушать

Однако, всё совсем не так. Просто на улице Карла Маркса 22 августа планируют открыть экспозицию, посвященную 75-летию Курской битвы, в новом выставочном центре «Курск – Город воинской славы». В новом выставочном центре представят в том числе экспонаты из Ярославля, их уже частично привезли в областной центр. Известно, что это – оружие времен Великой Отечественной, которое использовалось в ходе Курской битвы. Планируется, что пополнить экспозицию сможет любой курянин. В городском Собрании, которое курирует процесс, сообщили, что в будущем сюда можно будет приносить раритетные вещи из домашних коллекций. То есть рядом с мемориалом появится так называемый «народный музей». И, возможно, он будет более уместным, чем магазин дешевых товаров, размещавшийся здесь ранее.