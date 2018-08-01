Местная жительница шьет одежду для инвалидов

В Курске действует благотворительная программа «Школы Кутюрье», инициатором которой выступила Александра Фарбер. Местная жительница, а вместе с ней ещё 30 девочек шьют одежду для ветеранов и инвалидов из курского дома–интерната ветеранов войны и труда. «По этой причине, я приняла решение продать бабушкину дачу. Дача находится в пригороде, в 3 км от города Курска. Дачей никто не занимается, и бабушка дала добро на ее продажу»- пишет Александра. На своей странице в «ВКонтакте» Александра обратилась ко всем своим подписчикам с просьбой найти агента по недвижимости. Стоит отметить, что одеть двести с лишним человек до октября этого года у Александры с ее помощницами просто не получится, несмотря на то, что в них сильно желание помочь пожилым людям и инвалидам.. Кстати, девушка раздаёт летнюю одежду малышам до трёх лет малоимущим, многодетным и одиноким мамам.



