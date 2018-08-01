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Местная жительница шьет одежду для инвалидов

Сегодня, 10:28
Местная жительница шьет одежду для инвалидов
В Курске действует благотворительная программа «Школы Кутюрье», инициатором которой выступила Александра Фарбер. Местная жительница, а вместе с ней ещё 30 девочек шьют одежду для ветеранов и инвалидов из курского дома–интерната ветеранов войны и труда. «По этой причине, я приняла решение продать бабушкину дачу. Дача находится в пригороде, в 3 км от города Курска. Дачей никто не занимается, и бабушка дала добро на ее продажу»- пишет Александра. На своей странице в «ВКонтакте» Александра обратилась ко всем своим подписчикам с просьбой найти агента по недвижимости. Стоит отметить, что  одеть двести с лишним человек до октября этого года у Александры с ее помощницами просто не получится, несмотря на то, что в них сильно желание помочь пожилым людям и инвалидам.. Кстати,  девушка раздаёт летнюю одежду малышам до трёх лет малоимущим, многодетным и одиноким мамам. 

 

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