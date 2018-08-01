поиск по сайту
 

Волонтеры помогут организовать празднование 75-летия Курской битвы

Сегодня, 11:02
Волонтеры помогут организовать празднование 75-летия Курской битвы
Волонтеры Победы впервые помогут в организации празднования победы в Курской битве. Об этом сообщается на официальном сайте движения. 2 августа в Курске состоялась рабочая встреча, посвященная участию волонтеров в праздничных мероприятиях, приуроченных к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Было принято решение о создании волонтерского корпуса 75-летия победы в битве на Курской дуге. Добровольцы из региона впервые помогут в организации праздника такого масштаба.
Также в организации празднования помогут молодые люди из других регионов России, которые являются правнуками воинов, принимавших участие в битве. Они обеспечат волонтерское сопровождение ключевых мероприятий, организуют и проведут Всероссийский исторический квест "Курская дуга" и посадят именную аллею в память о своих родных героях.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама