Юные куряне примут участие в смене «Будем достойны»
Сегодня, 11:43
Юные куряне примут участие в смене «Будем достойны». На базе СОК «Олимпиец» стартует профильная смена для воспитанников военно-патриотических клубов и обучающихся кадетских классов пограничной направленности "Будем достойны", посвящённая памяти старшего лейтенанта М.А. Русских. В смене примут участие 100 ребят из восьми военно-патриотических клубов Курска, Хомутовки, Золотухино, Щигров, Суджи и Льгова. За 21 день ребят обучат основам пограничной службы и армейского дела. Кроме того, запланированы встречи с ветеранами, спортивные мероприятия, а также игра "Зарница". Торжественное открытие смены состоится 11 августа в 11.00.