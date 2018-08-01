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Курскэнерго успешно выполняет инвестпрограмму 2018 года

Сегодня, 12:33
Курскэнерго успешно выполняет инвестпрограмму 2018 года
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  в полном объеме выполнил план первого полугодия 2018 года по инвестиционной программе, освоив при этом капитальные вложения на сумму 235,8 млн рублей. В том числе на техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов направлено 50,6 млн рублей, еще 185,2 млн рублей – на  строительство новых объектов. 
Всего по итогам первого полугодия в рамках инвестпрограммы филиала введено в эксплуатацию 27,5 километров линий электропередачи разного уровня напряжения, реконструированы и построены энергообъекты общей мощностью 3,2 МВА. 
Особое внимание в рамках реализации инвестпрограммы уделяется строительству сетевой инфраструктуры для технологического присоединения (ТП) социально значимых объектов, предприятий  агропромышленного комплекса, малого бизнеса. 
В числе наиболее крупных проектов, реализованных филиалом с начала года, строительство ВЛ 10 кВ, протяженностью 8 км, в рамках  для договора ТП с ООО «Пристенская зерновая компания». Также среди ключевых инвестиционных проектов Курскэнерго на текущий год  – строительство отпайки ВЛ 35 кВ Троицкая-Воропаево (14,0 км) до подстанции 35/10 кВ заявителя ООО «Агропромкомплектация-Курск».
Всего в  текущем году объем капитальных вложений в реализацию инвестиционной программы Курскэнерго превышает 600 миллионов рублей.
Успешная реализация мероприятий инвестиционной программы Курскэнерго существенно повышает надежность электроснабжения потребителей области, также позволяет удовлетворить растущие потребности промышленности, АПК и жилищного сектора экономики в новых мощностях, способствует привлечению инвестиций в Курский регион.

 

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