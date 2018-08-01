Курские полицейские раскрыли кражи денег и гаджетов

Сотрудники Сеймского отдела полиции Курска раскрыли кражи, которые произошли из-за беспечности самих потерпевших. Один из них оставил рюкзак с дорогими гаджетами и крупной суммой в общественной раздевалке. Вернувшись спустя несколько часов, своих вещей он не обнаружил. Полицейским удалось собрать доказательства на месте происшествия, а также получить кадры с камер видеонаблюдения, установленных поблизости. После обработки данных подозрение пало на 33-летнего мужчину, который проходил мимо этой самой раздевалки. Часть похищенного удалось вернуть. Еще одна курянка лишилась мобильного телефона. Она оставила его в открытой сумке, когда выбирала продукты в супермаркете. Телефон заметил другой посетитель магазина, который и забрал его. Пропажу курянка обнаружила уже дома. Злоумышленника установили за несколько часов. Телефон вернули владелице. По этим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.