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Куряне на четыре дня останутся без электричества

Сегодня, 17:30
Куряне на четыре дня останутся без электричества
На следующей неделе из-за плановых работ несколько улиц Курска останутся без света. Все отключения будут проходить с 13 по 17 августа. С утра и до вечера без электричества останутся жители улиц Аллейная, Рассыльная, Бочарова, 1-ый Малиновый переулок. С 13:30 до 17:00 обесточат улицы Пигорева, Сумскую, Дейнеки и Ольшанского. Также свет будет отсутствовать с 9:00 до 15:00 на улицах Кольцова, Нижней Луговой и Магистральном проезде 16 августа с 13:30 до 16:00 без света останется улица Республиканская. В Центральном округе отключение электричества не запланировано.

 

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