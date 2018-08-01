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В Беларуси заложат капсулу с землей из мест сражений на Курской дуге

Сегодня, 07:30
В Беларуси заложат капсулу с землей из мест сражений на Курской дуге
В Минске, в крипте храма-памятника в честь Всех Святых, заложат капсулу с землей, доставленной с мест сражений на Курской дуге. Мероприятие состоится 16 августа и приурочено к 75-летию Победы в важнейшем сражении Великой Отечественной войны. В белорусскую столицу капсулу с землей доставил министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков. Забор земли с мест ожесточенных боев на Курской дуге состоялся во время его визита в Курск в начале июня. В капсуле хранится земля из поселка Золотухино и с территории памятника Героям-артиллеристам, расположенного в Поныровском районе. Сначала состоится памятная литургия, после чего капсулу с землей поместят в нишу крипты.

 

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