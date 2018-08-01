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В Курске появился новый памятник в честь Дня художника

Сегодня, 08:00
В Курске появился новый памятник в честь Дня художника
В Курске отметили  День художника,  учрежденный  Олегом Радиным. Известный галерист решил  организовать местный праздник 24 года назад. Теперь каждое 9 августа творческая интеллигенция города приходит в галерею «АЯ», чтобы пообщаться и вдохновиться. Среди гостей не только художники, но и фотографы, дизайнеры, литераторы и скульпторы. Кульминацией встречи стало открытие памятника «Мальчику, написавшему первую картину». Как пояснил Олег Радин, из-за сложной финансово-экономической ситуации галеристы решили делать памятники-трансформеры, поэтому тот образ, который ранее был на Дне художника, превратился в другой памятник. Также, гостям была представлена выставка «Я — художник», на которой они увидели работы как уже известных мастеров, так и начинающих. Кроме того, в этот день по традиции состоялось вручение народной премии имени Малевича. В этом году ее получила известный модельер Екатерина Ребежа.

 

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