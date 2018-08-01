На Курской АЭС-2 забетонировали фундаментную плиту 1-го энергоблока

На стройплощадке Курской АЭС-2 завершилась первая крупная технологическая операция – бетонирование фундаментной плиты энергоблока №1. Знаменательное событие отметили церемонией закладки памятной капсулы времени, в которой приняли участие глава Росэнергоатома Андрей Петров и губернатор Курской области Александр Михайлов. Сейчас на площадке строительства станции замещения уже сформирован внешний контур подземной части реакторного здания первого энергоблока. Ведется монтаж армоблоков на внутренних и кольцевых стенах объекта. По словам Петрова, установка корпуса реактора энергоблока №1 запланирована в 2020 году.