Курская область вошла в пятёрку по темпам жилищного строительства в ЦФО

Курская область занимает 5 место в ЦФО по темпам жилищного строительства. В первом полугодии в регионе введено в эксплуатацию более 221 тысячи квадратных метров жилья, - отчитались в региональной администрации. Ежегодно в области строится и целый ряд социальных объектов. Недавно введены в эксплуатацию конно-спортивная школа в Курске, футбольное поле с искусственным покрытием в Щиграх. До конца года откроют ещё шесть спортивных объектов. Кроме того, в этом году начнёт работать новый корпус областного онкологического диспансера, 1 сентября откроются новые школы — на проспекте Дериглазова и в Горшеченком районе. На строительство в Курской области в первом полугодии потрачено более 18-ти миллиардов рублей. По словам заместителя губернатора Сергея Дюмина, к концу года эта сумма значительно вырастет. Сегодня, 13:24 К списку новостей