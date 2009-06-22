Курских водителей снова проверят на трезвость

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут очередную сплошную проверку водителей на трезвость. Проверят водителей, как в городе, так и в ряде районов области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.