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На курском сельхозпредприятии водителя грузовика завалило зерном

Сегодня, 16:16
На курском сельхозпредприятии водителя грузовика завалило зерном
На одном из сельхозпредприятий Курской области произошёл несчастный случай на производстве, в результате которого погиб человек. Трагедия случилась в конце июля в Беловском районе. Во время разгрузочных работ заклинило борт кузова. Открывать его пошёл 27-летний водитель грузовика.  Многотонный поток зерна засыпал курянина, выбраться он не смог и погиб. У мужчины остались двое детей. В расследовании инцидента участвует Курское отделение Фонда социального страхования. Если случай признают страховым, ФСС выплатит семье погибшего 1 миллион рублей. 

 

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