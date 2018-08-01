На курском сельхозпредприятии водителя грузовика завалило зерном
Сегодня, 16:16
На одном из сельхозпредприятий Курской области произошёл несчастный случай на производстве, в результате которого погиб человек. Трагедия случилась в конце июля в Беловском районе. Во время разгрузочных работ заклинило борт кузова. Открывать его пошёл 27-летний водитель грузовика. Многотонный поток зерна засыпал курянина, выбраться он не смог и погиб. У мужчины остались двое детей. В расследовании инцидента участвует Курское отделение Фонда социального страхования. Если случай признают страховым, ФСС выплатит семье погибшего 1 миллион рублей.