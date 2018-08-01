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Мошенник обманул курскую фирму на 6 миллионов рублей

Сегодня, 18:40
Мошенник обманул курскую фирму на 6 миллионов рублей
Полиция ищет мошенника, который пытался присвоить 6 миллионов рублей. Как рассказали в региональном УМВД, одна из курских фирм, занимающаяся переработкой пищевой продукции, через Интернет заказала у производителя партию сливочного масла на сумму 6 миллионов рублей. Поставщик и покупатель связывались друг с другом через посредника, он же должен был перечислить оплату. Поставщик добросовестно поставил товар из Оренбургской области, но до получения денег товар не выгружал. Покупатели перевели необходимую сумму посреднику, который так и не перевёл их на счет поставщика. Тот, не получив денег, отправил груз обратно. денег не получил и сам злоумышленник – потерпевшие незамедлительно обратились в полицию, банковскую операцию в судебном порядке приостановили, похищенные 6 миллионов вернули владельцам. Сейчас полиция разыскивает несостоявшегося комбинатора.

 

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