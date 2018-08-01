поиск по сайту
 

Курян приглашают на экскурсии в Марьино и Воробьёвку

Сегодня, 12:30
Курян приглашают на экскурсии в Марьино и Воробьёвку
Сотрудники Курского краеведческого музея приглашают жителей и гостей Курска на экскурсии в усадьбу Фета и имение князей Барятенских. Первая из них, в дворцово-парковый ансамбль «Марьино» и Мемориальный музей Асеева в Льгове, запланирована на воскресенье, 12 августа. 19 августа состоится экскурсия в Усадьбу Афанасия Фета. В этот день православные христиане отметят яблочный спас. Для всех гостей этой экскурсии организаторы подготовили угощение яблоками, весёлые игры, конкурсы и концерт. Справки и запись по телефону: +7 (4712) 51-15-81.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама