Курян приглашают на экскурсии в Марьино и Воробьёвку

Сотрудники Курского краеведческого музея приглашают жителей и гостей Курска на экскурсии в усадьбу Фета и имение князей Барятенских. Первая из них, в дворцово-парковый ансамбль «Марьино» и Мемориальный музей Асеева в Льгове, запланирована на воскресенье, 12 августа. 19 августа состоится экскурсия в Усадьбу Афанасия Фета. В этот день православные христиане отметят яблочный спас. Для всех гостей этой экскурсии организаторы подготовили угощение яблоками, весёлые игры, конкурсы и концерт. Справки и запись по телефону: +7 (4712) 51-15-81. Сегодня, 12:30 К списку новостей