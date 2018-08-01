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Сегодня День памяти погибшего экипажа подлодки «Курск»

Вчера, 08:01
Сегодня День памяти погибшего экипажа подлодки «Курск»
Сегодня в Курске отдадут дань памяти морякам АПРК «Курск»,  погибшим 18 лет назад в Баренцевом море. В 11.00 у памятника экипажу АПРК «Курск» на Мемориале павших в годы ВОВ по традиции начнётся поминальная церковная служба и возложение венков и цветов к братской могиле героев. У центров досуга «Спутник» и «Ассоль» пройдут акции «Час памяти». А в 8 вечера на открытой площадке у кинотеатра «Родина» состоится открытая тематическая программа «Экипаж АПРК К-141». Курянам покажут художественный фильм о героях-подводниках «22 минуты». Вход свободный. Напомним, атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска  12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота после взрыва боезапаса на Б-37.

 

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