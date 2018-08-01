Роскосмос назвал 8 новых космонавтов, среди них курянин

«Роскосмос» представил восемь новых российских космонавтов, поступивших в отряд по итогам 1,5-летнегоотбора. Они продолжат подготовку в ЦПК имени Ю. А. Гагарина для участия в космической программе. Новые космонавты начнут тренировки предстоящей осенью. Это Константин Борисов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев, а также Александр Горбунов – 28-летний уроженец Железногорска Курской области. Он окончил МАИ с присвоением квалификации инженер по специальности «Космические летальные аппараты и разгонные блоки». Затем курянин прошёл обучение на военной кафедре при МАИ по специальности «Эксплуатация и ремонт самолётов, вертолётов и авиационных двигателей» с присвоением звания лейтенант запаса. С 2012 по 2014 годы работал техником 1-й категории РКК «Энергия имени С. П. Королева, с марта 2014 трудится там же инженером 1-й категории. Полный цикл отбора прошли 13 человек, женщин среди них нет. Всего было 420 претендентов, в том числе 87 женщин.